Wenn Daimler im nächsten Jahr die neue Generation des Smart auf den Markt bringt, bleibt der aktuelle Fortwo als Elektroauto im Programm. „Wir bauen den Smart electric drive in unserer Fabrik in Hambach in Zukunft parallel zum neuen Modell weiter“, sagte Marketingchef Martin Hülder dem dpa-Themendienst. Der Smart ed wird von einer 55 kW/75 PS starken E-Maschine angetrieben, fährt bis zu 145 km/h schnell und hat eine Reichweite von rund 150 Kilometern. Der zweisitzige Kleinstwagen, der als einziges Elektroauto in Deutschland auch als Cabrio angeboten wird, kostet derzeit ab 18 910 Euro.