Ein Betriebselektriker ist im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald durch ein Dach gestürzt und verletzt worden. Der Mann wollte am Dienstag eine Antenne auf dem Gelände eines Kieswerks in Breisach reparieren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der am Kopf und an einem Arm verletzte Handwerker habe nach dem sechs Meter tiefen Sturz noch selbst um Hilfe rufen können.

Mitteilung der Polizei