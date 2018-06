Elektrifizierung der Südbahn rückt in greifbare Nähe

Die Elektrifizierung der Südbahn ist nach Angaben des Stuttgarter Verkehrsministeriums in greifbare Nähe gerückt. Der Bund habe den Weg für die Vertragsunterzeichnung frei gemacht, teilte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart mit. „Wir waren seit vier Jahren zur Unterschrift bereit und werden nach der Kabinettssitzung am kommenden Dienstag ebenfalls unterzeichnen.“

Es sei schade, dass kein gemeinsamer Termin zustande gekommen sei, sagte Hermann. „Jedoch zählt das Ergebnis und die Tatsache, dass wir jetzt endlich loslegen können.“ Die Debatte über die Elektrifizierung der mehr als hundert Kilometer langen Strecke zwischen Ulm und dem Bodensee wird bereits seit Jahrzehnten geführt. Das Ministerium schätzt die Kosten für das Projekt auf 225 Millionen Euro. Finanziert werden soll der Ausbau gemeinsam von Bund und Land.