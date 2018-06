„Elefantenrunde“ mit AfD? Schmid und Kretschmann winken ab

Die Spitzenkandidaten von Grünen und SPD, Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Finanzminister Nils Schmid (SPD), würden nach einem Medienbericht nicht mit der AfD an der „Elefantenrunde“ des Südwestrundfunks teilnehmen. Entsprechende Angaben der „Stuttgarter Zeitung“ bestätigten Sprecher von SPD und Grünen am Donnerstag in Stuttgart. Die Möglichkeit einer Diskussionsrunde mit dem AfD-Spitzenkandidaten Jörg Meuthen will der SWR zumindest nicht ausschließen.

Der SPD-Sprecher sagte: „Die AfD ist weder im Landtag noch im Bundestag, und unser Spitzenkandidat Schmid setzt sich mit diesen Rechtspopulisten nicht an einen Tisch.“ Seine Kollegin vom grünen Landesverband sagte: „Wir können uns nicht vorstellen, dass sich Kretschmann mit Rechtspopulisten aufs Podium setzt.“