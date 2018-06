Elefantenkuh Zella tippt WM-Sieger: Wie spielt deutsche Elf?

Wer wird Weltmeister? Können Jogis Jungs ihren Titel in Russland verteidigen? Als vermutlich größter Fußballexperte in Deutschland wird die Elefantenkuh Zella (51) heute in der Wilhelma in Stuttgart den Ausgang der Weltmeisterschaft vorhersagen. Neben den drei deutschen Vorrundenspielen gegen Mexiko, Schweden und Südkorea orakelt der Dickhäuter auch die drei Erstplatzierten. Zella rüsselt mit Flaggen versehene Bälle aus einem Korb. Bei der EM 2016 hatte sie eine erstaunlich gute Quote: Zwar vertippte sie sich beim Europameister mit Außenseiter Nordirland deutlich, bei den einzelnen Spielen hatte sie aber eine Trefferquote von zwei Dritteln.