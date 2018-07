Heidelberg (dpa/lsw) - Wirtschaft und Politik haben nach Ansicht des obersten Vertreters der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Nikolaus Schneider, so gut wie keine Lehren aus der Finanzkrise gezogen. „Das große Kasino scheint immer noch nicht geschlossen zu sein“, sagte der EKD-Ratspräsident am Mittwochabend laut Redemanuskript in Heidelberg. Anlass war der Peterskirchen-Dialog zum Thema „Verantwortung für eine zukunftsfähige Weltwirtschaft“. Die Unternehmen orientierten sich weiterhin vor allem an kurzfristigen Gewinnen - langfristige Strategien zur Nachhaltigkeit seien Mangelware.