Eisplatte rutscht von Lastwagen und verletzt Autoinsassen

Zwei Menschen sind in der Nähe von Wehr (Kreis Waldshut) in ihrem Auto durch eine schwere Eisplatte verletzt worden. Das Eis löste sich am Donnerstag in einer Kurve von einem Sattelzug und schlug durch die Windschutzscheibe des entgegenkommenden Wagens, wie die Polizei in Freiburg mitteilte. Der 19-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Augen. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 16 Jahre alte Beifahrerin kam mit einen schweren Schock ins Krankenhaus. Der Lastwagen fuhr weiter. Der Polizei zufolge, könnte der Fahrer den Unfall nicht bemerkt haben.

Mitteilung der Polizei