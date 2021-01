Eisige Polarluft: Glatteis und mehr Schnee in der Region

Eisige polare Meeresluft zieht auf ihrem Weg nach Polen über die Region. Das sorgt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an vielen Stellen für Glatteis und Schneefall. Bereits in der Nacht zum Mittwoch hat das allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg zu 50 Verkehrsunfällen geführt.

Heute Abend kann es in Baden-Württemberg bereits regnen oder schneien bei Temperaturen von minus drei bis zwei Grad. Die Schneefallgrenze steigt laut DWD vorübergehend bis gegen 800 Meter. Im Bergland wird es stürmisch, auf Schwarzwaldgipfeln kann es schwere Sturmböen geben.

Morgen kommt es dann in der Region zu anhaltendem Schneefall bis in tiefe Lagen. Wer in der Nacht zu Freitag vor die Tür muss, sollte sich warm anziehen. Die Tiefstwerte liegen bei minus eins bis minus elf Grad.

In Bayern müssen sich Autofahrer laut DWD heute Nacht ebenso auf glatte Straßen einstellen. Vor allem im westlichen Teil des Freistaats werde der Schnee am Mittwoch in Regen übergehen. Größere Mengen Neuschnee seien, abgesehen von den Gebirgslagen, vor allem im Bayerischen Wald und dem Donautal zu erwarten.

Am Donnerstag gibt es zwischen Allgäu und Werdenfelser Land andauernden, im Berchtesgadener Land zeitweisen Schneefall. Sonst wolkig, zeitweise Auflockerungen, in Ostbayern einzelne Schneeschauer.

In der Nacht zum Freitag wird es in Bayern dann wieder glatt und im Allgäu fällt Schnee.