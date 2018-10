Deutschlands Eishockey-Nationalteam bestreitet wenige Tage vor der Weltmeisterschaft 2019 die Generalprobe gegen die USA in Mannheim. Das Spiel findet am 7. Mai (19.00 Uhr) statt. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag mit. Drei Tage später beginnt die WM in der Slowakei. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm greift dabei am 11. Mai gegen Aufsteiger Großbritannien ein. Testspielgegner USA ist am 19. Mai ebenfalls Vorrundengegner. Zudem trifft Deutschland auf Dänemark, Frankreich, Gastgeber Slowakei, Kanada und Finnland.

DEB-Mitteilung