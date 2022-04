Eishockey-Torwart Aittokallio bleibt bei den Steelers

Sami Aittokallio wird auch in der kommenden Saison für die Bietigheim Steelers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Tor stehen. Das gab der Club am Sonntag bekannt. In der abgelaufenen Saison stand der 29-jährige Finne 32 Mal für die Steelers auf dem Eis und kam auf eine Fangquote von 92,4 Prozent.

„Sami hat gezeigt, wie wichtig er für uns ist. Die Torhüterposition ist mit ihm top besetzt. Seine Leistungen zwischen den Pfosten haben uns überzeugt und auch als Mensch passt Sami sehr gut zu uns“, sagte Bietigheims Geschäftsführer Volker Schoch. „Es war sehr wichtig, dass wir auf dieser Position schnell Klarheit haben.“

Vereinsmitteilung

