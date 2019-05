Eishockey-Stürmer Pfaffengut unter Vertrag in Schwenningen

Die Schwenninger Wild Wings haben Stürmer Daniel Pfaffengut mit einem Einjahresvertrag ausgestattet. Das teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mit. Der 23-Jährige spielte in der vergangenen Saison fast ausschließlich für den Kooperationspartner Ravensburg in der DEL2, kam aber bereits zweimal für Schwenningen zum Einsatz. Mit Ravensburg wurde Pfaffengut Meister in der 2. Liga.

