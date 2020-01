Eishockey-Stürmer Krämmer bis 2020 bei Adler Mannheim

Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Angreifer Nicolas Krämmer um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2021 verlängert. „Durch harte Arbeit auf und neben dem Eis hat sich Nico in den vergangenen eineinhalb Jahren unglaublich weiterentwickelt“, sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara am Donnerstag. „Er spielt stark in Unterzahl und setzt derzeit auch in der Offensive einige Akzente.“ Krämmer war 2018 vom DEL-Konkurrenten Kölner Haie zum aktuellen Tabellenzweiten nach Mannheim gewechselt.

