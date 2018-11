Eishockey-Stürmer Fauser fällt für Deutschland Cup aus

Deutschlands Eishockey-Team muss beim Deutschland Cup in Krefeld auf Olympia-Silbermedaillengewinner Gerrit Fauser verzichten. Der 29 Jahre alte Stürmer der Grizzlys Wolfsburg sagte aufgrund von Schulterproblemen für das Vier-Nationen-Turnier von Donnerstag an ab. Dafür nominierte Bundestrainer Marco Sturm Neuling Phil Hungerecker (24) von den Adler Mannheim nach. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag mit.

Fauser war bereits nach Olympia wegen einer Schulterverletzung ausgefallen und hat nun erneut Probleme. Deutschland trifft in Krefeld auf Russland, die Slowakei und die Schweiz. Für Bundestrainer Sturm wird es eine Abschiedsvorstellung. Der 40-Jährige wechselt anschließend als Assistenztrainer zu den Los Angeles Kings in die nordamerikanische Profiliga NHL.

