Eishockey-Profi Bassen verlängert bei Wild Wings

Die Schwenninger Wild Wings haben kurz vor dem Start der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Vertrag von Stürmer Boaz Bassen um zwei Jahre verlängert. Der 22-Jährige könne „mit seiner Art zu spielen die Wild Wings in den kommenden Jahren mitprägen“, sagte Cheftrainer Niklas Sundblad in einer Mitteilung des Clubs vom Mittwoch. Die Schwenninger treffen zum Auftakt der neuen Runde am Freitag (19.30 Uhr) auf Bremerhaven.

