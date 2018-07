Eishockey: Kink denkt nicht an Rücktritt aus Nationalteam

Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm kann auch in Zukunft auf seinen Stürmer Marcus Kink setzen. Ein Rücktritt aus dem Nationalteam sei für ihn „absolut kein Thema“, sagte Kink am Montag im Rahmen eines Medientermins seines Clubs Adler Mannheim. Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Dänemark hatte Sturm zunächst mit weiteren Rücktritten aus dem DEB-Team gerechnet, nachdem es schon im Anschluss an Olympia-Silber Anfang des Jahres einen großen Umbruch im Nationalteam gegeben hatte.

Bei der WM im dänischen Herning war Kink anschließend überraschend nicht dabei - wegen eines Innenbandanrisses, wie er nun an diesem Montag sagte. Diesen habe er sich im Playoff-Viertelfinale mit den Adlern gegen Ingolstadt zugezogen und deswegen die WM abgesagt.

