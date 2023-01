Eishockey-Club Schwenningen verlängert Stürmer Hungerecker

Eishockey-Stürmer Phil Hungerecker bleibt über die laufende Saison hinaus bei den Schwenninger Wild Wings. Der 28-Jährige habe seinen Vertrag verlängert, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mit. Am Donnerstag hatten die Wild Wings, die um einen Platz in der ersten Playoff-Runde kämpfen, beim Tabellenführer EHC Red Bull München 2:1 gewonnen. Am Sonntag empfängt das Team die Iserlohn Roosters.

