Auch nach seinem Wechsel zu den Adlern Mannheim in die Deutsche Eishockey Liga hofft Nationalspieler Markus Eisenschmid noch auf den Sprung in die NHL. „Diesen Kindheitstraum will ich noch nicht aufgeben“, sagte der 23-Jährige in einem Interview des Vereins. Der Stürmer hatte bereits einen Vertrag bei den Montreal Canadiens, konnte sich aber nicht für die nordamerikanische Profiliga empfehlen und spielte zuletzt für die Laval Rocket in der unterklassigen AHL. Eisenschmid hatte im April sein Debüt für die DEB-Auswahl gegeben und stand auch im WM-Aufgebot des Olympia-Zweiten für das Turnier im Mai.

