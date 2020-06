Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat ein kostenloses Nachhilfeprogramm für Schüler in den Sommerferien angekündigt. So könne Unterrichtsstoff nachgeholt werden, der im Fernunterricht wegen des Coronavirus auf der Strecke geblieben sei, sagte Eisenmann am Mittwoch in Stuttgart. Schüler könnten das Angebot über zwei Wochen freiwillig wahrnehmen. „Wir sind zuversichtlich, dass viele daran Interesse haben.“ Referendare könnten, wenn sie wollten, daran mitarbeiten. Sie bekämen dafür dann einen Arbeitsvertrag. Das Konzept für die „Lernbrücken“ mit einem Volumen von 13 Millionen Euro sei noch in Abstimmung und werde in den nächsten Tagen vorgestellt.