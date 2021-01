Neue Woche neue Regeln, das gilt derzeit immer wieder mit Blick auf die Corona-Bestimmungen. Auch diese Woche stehen wieder Veränderungen an, die Sie kennen sollten. Wir haben die wichtigsten Neuerungen und Pläne mit Blick auf die Region für Sie zusammengefasst:

FFP2-Maskenpflicht in Bayern Auch wer nur mal Schnell nach z.B. nach Lindau oder Memmingen fahren will muss das wissen. An diesem Montag, 17. Januar, startet die FFP2-Maskenpflicht in Bayern.