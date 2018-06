Der Einzelhandel im Südwesten hat vor Weihnachten ein kräftiges Plus verbucht. Real - also unter Berücksichtigung der Preisentwicklung - stiegen die Umsätze um 4,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Besonders profitierten demnach die Händler, die keine Lebensmittel anbieten, von der Kauflust der Verbraucher: Deren Umsätze legten real um 4,7 Prozent zu. Im Lebensmittel-Einzelhandel konnten die Geschäfte ihre Erlöse um real 4,0 Prozent steigern. Supermärkte, SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte verbuchten ein Plus von 3,9 Prozent.

Damit habe das Weihnachtsgeschäft etwa im Rahmen der Erwartungen gelegen, sagte eine Sprecherin des Einzelhandelsverbandes. Der Verband hatte für das Weihnachtsgeschäft, das traditionell im November beginnt, mit etwa 1,2 bis 1,5 Prozent mehr Umsatz gerechnet als vor einem Jahr. Im November lagen die Einzelhändler noch im Minus. Der Dezember hatte dafür 2014 einen Verkaufstag mehr als der Vorjahresmonat.

Pressemitteilung