Die Zahl der Einwohner in Baden-Württemberg ist auf einem Rekordhoch. Ende 2019 lebten schätzungsweise 11,1 Millionen Menschen im Südwesten, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Die Einwohnerzahl sei damit so hoch wie noch nie seit der Gründung des Landes im Jahr 1952. Der Zuwachs (plus 38 000) war aber schwächer als in den Vorjahren.

Die Zahl der Lebendgeborenen und die der Todesfälle lag den Statistikern zufolge etwa auf dem Niveau des Jahres 2018. Die Zuwanderung hat den Angaben nach aber das vierte Jahr in Folge abgenommen. 2019 seien 40 000 Menschen mehr zu- als fortgezogen. Der sogenannte Wanderungsüberschuss lag 2015 bei rund 171 500 Menschen. Im Jahr 2016 kamen rund 76 100 mehr Menschen ins Land, als es verließen, 2017 waren es etwa 72 100. 2018 lag die Zahl bei 50 900 Menschen.

Mitteilung des Statistischen Landesamtes