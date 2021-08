Eintrittskarten für das Zeppelin Museum zu gewinnen

Die weltweit größte Sammlung zur Luftschifffahrt lässt sich am Bodensee in Friedrichshafen bewundern. Im dortigen Zeppelin Museum direkt am Hafen steht unter anderem ein begehbarer Teilnachbau des legendären LZ 129 „Hindenburg“. Insgesamt werden 1500 Originalexponate gezeigt. So macht das Zeppelin Museum Innovationen in Technik und Kunst erlebbar. Es begeistert Menschen für die Idee, das scheinbar Unmögliche zu wagen und als Pioniere der Kunst, des Handwerks oder der Industrie die Zukunft aktiv zu gestalten.

Das Zeppelin Museum beherbergt sogar zwei Sammlungen: zum einen eben die technische Sammlung rund um den Zeppelin. Zum anderen verfügt das Zeppelin Museum über eine Kunstsammlung mit Werken innovativer Werkstätten des Mittelalters und des Barock, die über Österreich hinaus bis nach Italien und Ungarn exportierten. Während des Dritten Reichs wurde der Bodensee Zufluchtsraum für führende Künstler der Avantgarde, wie beispielsweise Otto Dix, Max Ackermann, Erich Heckel oder Willi Baumeister. Diese Künstler bilden einen weiteren Schwerpunkt der Kunstsammlung. Wir verlosen heute viermal zwei Eintrittskarten für das Zeppelin Museum in Friedrichshafen.

