Eintrittskarten für das Museum Ravensburger im Lostopf

Mitten in der Stadt Ravensburg lädt das Museum Ravensburger zu einem interaktiven Familienausflug zu Memory, Malefiz und Co. ein: Auf über 1000 Quadratmetern entdecken die Besucher Spiele, Puzzles und Bücher aus Geschichte und Gegenwart des Verlags mit dem blauen Dreieck. Wie entsteht ein Spiel? Warum passt ein Puzzleteil ins andere? Die Antworten dazu finden die Besucher auf drei Stockwerken. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. So können Groß und Klein zum Beispiel in der Spiele- und Leselounge die Würfel rollen lassen. Wir verlosen heute zwei Familienkarten für das Museum Ravensburger. (sz)

Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Sonntag, 6. September, 24 Uhr, die Telefonnummer 01379/880030 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Ravensburger“ sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmt der Teilnehmer der Veröffentlichung seines Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwäbische.de/datenschutz Besitzer der Abokarte der „Schwäbischen Zeitung“ erhalten zehn Prozent Ermäßigung auf den Eintritt.