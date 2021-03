Eintracht-Startelf erstmals mit Sturmduo Silva und Jovic

Eintracht Frankfurt setzt im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart voll auf Offensive. In der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stehen die Stürmer André Silva und Luka Jovic erstmals in dieser Saison gemeinsam in der Startelf des hessischen Fußball-Bundesligisten. Verzichten muss Trainer Adi Hütter dagegen auf Offensivspieler Daichi Kamada (Hexenschuss) und Rechtsverteidiger Tuta (Gesäßverletzung). VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo hat seine Anfangsformation gegenüber dem 5:1-Sieg gegen Schalke 04 in der Vorwoche nur auf einer Position verändert. Für Mittelfeldspieler Gonzalo Castro kommt Tanguy Coulibaly zum Zug.

© dpa-infocom, dpa:210306-99-714880/2

Tabelle Fußball-Bundesliga

Kader Eintracht Frankfurt

Kader VfB Stuttgart