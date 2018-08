Eintracht Frankfurt in Freiburg ohne Kostic aber mit Müller

Eintracht Frankfurt verzichtet im ersten Bundesliga-Spiel der Saison auf Neuzugang Filip Kostic in der Startelf. Der am Montag nach dem Pokal-Aus verpflichtete Serbe sitzt gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) zunächst auf der Bank. Sein Startelfdebüt im Trikot der Hessen gibt dagegen Neuzugang Nicolai Müller, der wie Kostic zuletzt beim Hamburger SV spielte.

Eintracht-Trainer Adi Hütter verändert seine Mannschaft im Vergleich zum 1:2 beim Regionalligisten SSV Ulm 1846 auf vier Positionen. In der Defensive spielen Talb Tawatha, Gelson Fernandes und Evan N'Dicka anstelle von Makoto Hasebe, Jonathan de Guzman und David Abraham. Müller ersetzt Luka Jovic. Der Japaner Hasebe steht wie Abraham nicht im Kader.

