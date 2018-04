Bei einem Einsatz wegen einer Massenschlägerei vor einer Pforzheimer Kneipe ist ein Polizist verletzt worden. Der Beamte habe einen Schlag auf den Kopf bekommen und sei anschließend in einem Krankenhaus behandelt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Karlsruhe. Der Grund für die Schlägerei sei ein Streit über zu laute Musik gewesen.

Den Angaben zufolge beschwerten sich drei Anwohner am Sonntagabend in der Kneipe über die Lautstärke. Daraufhin sei es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Trio und mehreren Gästen gekommen. Anschließend habe sich die Auseinandersetzung vor das Lokal verlagert, wo die Männer aufeinander eingeschlagen hätten.

Als die Polizei eingetroffen sei, habe ein 28 Jahre alter Mann auf den Beamten eingeschlagen, sagte die Sprecherin. An der Schlägerei sollen demnach etwa 15 Menschen beteiligt gewesen sein. Die Polizei war mit zwölf Beamten und zwei Hundeführern im Einsatz.

