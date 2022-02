Einsatz von VfB-Stürmer Kalajdzic gegen Bochum offen

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bangt vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum um den Einsatz von Sasa Kalajdzic. Der österreichische Fußball-Nationalstürmer soll nach seinem Bluterguss in der Wade erst an diesem Freitag wieder ins Training einsteigen, wie VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo sagte. Sein Einsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hänge davon ab, wie seine Wade auf die Belastung reagiere.

Auch Offensivspieler Omar Marmoush ist nach seinem positiven Corona-Test fraglich. „Es hat ihn schon mitgenommen“, berichtete Matarazzo. Daniel Didavi, Enzo Millot und Tanguy Coulibaly sind aufgrund ihrer Corona-Infektionen keine Optionen für den Kader. Abwehrchef Waldemar Anton soll dagegen zurückkehren.

Nach sieben sieglosen Partien hat der Tabellenvorletzte vier Punkte Rückstand auf den Abstiegsrelegationsrang und den rettenden Tabellenplatz 15.

