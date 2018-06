Einsatz von Vargas, Kuranyi und Zuber bei 1899 Hoffenheim fraglich

Tabellen-Schlusslicht 1899 Hoffenheim hat vor dem wichtigen Heimspiel gegen Hannover 96 einige Personalsorgen. Der Einsatz der Offensivspieler Kevin Kuranyi (Rückenprobleme), Eduardo Vargas (Hüftprellung) und Steven Zuber (Sprunggelenksverletzung) ist nach Angaben von Trainer Huub Stevens vom Donnerstag „sehr fraglich“.

Hoffenheim wartet vor dem Duell der Abstiegskandidaten am Samstag immer noch auf den ersten Heimsieg dieser Saison. Und Stevens hat in bisher fünf Partien als Chefcoach noch keinen „Dreier“ mit den Kraichgauern geschafft. Die Mannschaft habe sich im körperlichen Bereich gesteigert, lobte der niederländische Coach, „die Spieler sind willig. Sie gehen auf mich zu und fragen, was sie extra machen können.“