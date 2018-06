Einsatz von Plastik: Umweltschützer kritisieren Spargelbauern

Wenn der Spargel schon früh im Jahr auf den Teller kommen soll, ist auf den Feldern viel Plastik notwendig. Umweltschützer kritisieren das. „Plastik hat in der Natur nichts verloren“, sagt die Geschäftsführerin des Landesnaturschutzverband, Anke Trube. „Gerade, weil immer ein Rest in der Landschaft bleibt.“ Werden Rückstände der Folien beim Umpflügen tiefer in den Erdboden gewälzt, könnten sie auch ins Grundwasser gelangen.

Landwirte bauen ihren Spargel bereits seit Jahren unter Schutzfolien aus Polyethylen an. Die schwarze Seite der Folie nach oben sammelt Sonnenwärme und beschleunigt das Wachstum. So kann der erste Spargel teilweise schon Ende März geerntet werden. Mit der weißen Folienseite nach oben wird ein Kühleffekt erzielt, mit dem das Wachstum bei Bedarf auch gebremst werden kann. Im Gegensatz zu anderen Folien beinhaltet Polyethylen keine umweltschädlichen Weichmacher.

Gute Saison: Eine Verkäuferin in Berenbostel packt Spargel in eine Tüte. (Foto: Holger Hollemann / DPA)

Weil der Spargel unter Folie nicht nur früher geerntet werden kann, sondern auch insgesamt bessere Erträge bringt, setzen mittlerweile mehr als 90 Prozent der Bauern die Folientechnik ein, schätzt Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE). „Wir können damit dem frühen Spargelhunger etwas bieten und gleichzeitig klimaschädliche Importe zurückdrängen“, sagt Schumacher.

Käme der deutsche Spargel erst später, werde viel importiert - beispielsweise aus Peru oder Ägypten. Eine große Belastung für die Umwelt sieht der Experte durch die Folien nicht. Gerade die Schwarz-Weiß-Folien würden mehrfach wiederverwendet, teils acht bis zehn Jahren lang.

Echte Alternativen zu den Folien gibt es bisher kaum. Laut Schumacher experimentiert man zwar bereits mit biologisch abbaubaren Materialien. Bisher seien diese aber teurer, weniger verfügbar und hätten nicht die gleichen Eigenschaften wie das beliebte Polyethylen.

Umweltschützer sehen bei der Vermeidung Plastikfolie den Verbraucher in der Pflicht. „Wenn die Leute darauf verzichten würden, schon so früh Spargel kaufen zu wollen, gäbe es gar keine Folie“, sagt Jochen Goedecke, Referent für Landwirtschaft und Naturschutz beim Nabu-Landesverband Baden-Württemberg.