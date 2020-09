Gräfin Paula zu Königsegg-Aulendorf und ihre Zofe Rosalie sind die Stars der Aulendorfer Schlossgeschichten. Sie entführen die Besucher in die einst höfische Welt zu Zeiten von Kaiser und Grafen. Schließlich weilte die Gräfin selbst als oberste Hofdame von Kaiserin Sissi lange Zeit in Wien. Nun führt sie durch die Säle und Gemächer ihres Schlosses in Aulendorf. Dabei weiß auch ihre Zofe die ein oder andere persönliche Anekdote über ihre Herrschaft auszuplaudern oder kredenzt heimlich den Likör des Grafen. Der Höhepunkt ist das Stelldichein mit der Gräfin an der festlich gedeckten Kaffeetafel im Marmorsaal des Schlosses.

Gräfin Paula empfängt ab Ende Oktober wieder regelmäßig Gäste im Schloss. Eine Anmeldung ist erforderlich. Wir verlosen heute einen Gutschein, der zwei Personen berechtigt, an der Kostümführung durchs Schloss und dem anschließenden höfischen Kaffeeklatsch teilzunehmen. (sz)