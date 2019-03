Der Südwesten lockt weiterhin viele Schweizer Einkaufstouristen an: Allein im Bereich des Hauptzollamts Singen (Kreis Konstanz) seien im vergangenen Jahr rund 10,2 Millionen Ausfuhrkassenzettel abgefertigt worden, sagte der Leiter der Behörde, Kai Dade, am Freitag. Das seien pro Werktag rund 33 800 sogenannte „Grüne Zettel“. Mit den Bescheinigungen können Nicht-EU-Bürger sich ihre auf Einkäufe in Deutschland gezahlte Mehrwertsteuer zurückerstatten lassen.

Die Zahl der Ausfuhrkassenzettel liege weiterhin auf hohem Niveau, auch wenn sie im Vergleich zum Vorjahr um knapp fünf Prozent gesunken sei, sagte Dade. Der Rückgang könne möglicherweise daran liegen, dass der Schweizer Franken nicht mehr so stark sei wie in den Jahren zuvor. Auch die Verkehrssituation an der Grenze könnte so manchen Einkaufswilligen abgeschreckt haben: Durch die Abfertigung der Zettel kommt es häufig zu Staus an den Grenzübergängen.