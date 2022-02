Einkaufspassage in Stuttgart wegen Brand evakuiert

Wegen eines Brandes ist eine Einkaufspassage im Zentrum von Stuttgart evakuiert worden. Die Polizei geht davon aus, dass im Logistikbereich des Gebäudes ein Müllcontainer in Brand geraten ist, wie ein Sprecher am Montag sagte. Die Feuerwehr teilte zudem mit, das gesamte Gebäude habe wegen der starken Rauchentwicklung gesperrt werden müssen. Verletzt wurde demnach niemand. Das Feuer in den Königsbau-Passagen war gegen 15.25 Uhr ausgebrochen und wurde etwa zwei Stunden später vollständig gelöscht. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220228-99-327491/2