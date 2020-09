Einjähriges Mädchen bei Kretschmanns Unfall schwer verletzt

Die Telekom feiert sich in einer aktuellen Pressemitteilung dafür, dass sie großflächig ihre 5G-Initiative in Deutschland gestartet habe. Der Landkreis Ravensburg, so heiß es da, sei „mit dabei“. Unter anderem in Ravensburg funkten jetzt Standorte im neuesten technischen Mobilfunk-Standard.

Umweltschützer und Mobilfunkskeptiker in der Stadt hat das alarmiert, sollte doch das viel diskutierte Thema nach allen offiziellen Aussagen eigentlich für die nächsten zwei bis drei Jahre vom Tisch sein.