Eingeschleppt und jetzt? Tierische Einwanderer machen sich im Süden breit

Exotische Schlangen, giftige Spinnen, allergene Pflanzen und tropische Mücken breiten sich langsam in Baden-Württemberg aus. Wie bedrohlich diese Arten für den Menschen und das heimische Ökosystem sind und wo die Einwanderer in der Region auftauchen.

Beim Spaziergang am Waldrand, bei der Gartenarbeit oder im Blumenkasten: Immer wieder stoßen Menschen auf vermeintlich exotische Tiere. So wurden zum Beispiel im Glottertal im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und in der Nähe von Offenburg vor Kurzem Kalifornische Kettennattern entdeckt. Das berichtet der Amphibien-Reptilien-Biotop-Schutz Baden-Württemberg (ASB). Die Schlange fällt auf durch ihre schwarz-weiße oder beige-weiße Musterung.

Schlangen konnten von den Findern nicht eingefangen werden

Sie gehört zu den sogenannten invasive Arten. Das sind Tiere, die nicht zum einheimischen Bestand zählen und die Lebensräume anderer Arten stören könnten. Solche Arten werden meist durch Handel oder Tourismus eingeschleppt. Die Kettennatter lebt eigentlich in den USA und im Nordwesten Mexikos.

Die zwei Exemplare in Baden-Württemberg seien vermutlich von Schlangenhaltern ausgesetzt worden oder konnten diesen entwischen, vermutet Hubert Laufer vom ASB. „Da sie auf der Unionsliste geführt wird, muss sie bekämpft werden.“ Auf der Unionsliste der EU stehen alle neuartigen Tier- und Pflanzenarten, die sich in fremden Gebieten angesiedelt haben, ausbreiten und dort Schaden anrichten. Die Liste ist eine Grundlage für konkrete Bekämpfungsmaßnahmen, wie die Jagd oder Besitz- und Vermarktungsverbote.

Dieses Exemplar einer Kalifornischen Kettennatter wurde im Glottertal im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald im Südwesten Baden-Württembergs gefunden. (Foto: Markus Schwarz)

Wenig Regen, Hitze und Dürre schaffen klimatische Bedingungen, die die Ansiedlung bestimmter fremder Pflanzen und Tiere begünstigt. Aufgrund des Klimawandels sowie des globalen Warenaustauschs häufe sich in den letzten Jahrzehnten auch der Zustrom anderer nicht einheimischer Tiere und Pflanzen nach Baden-Württemberg, erklärt eine Sprecherin der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg.

Hyalomma-Zecke überträgt Infektionenskrankheiten

So konnte sich wegen des Wetters in den vergangenen Monaten vermutlich die Hyalomma-Zecken verbreiten. Das haben Beobachtungen der Universität Hohenheim ergeben. Es gebe keinen Grund zur Besorgnis, denn es seien bisher immer nur wenige Hyalomma-Zecken gefunden worden, die mit Zugvögeln nach Deutschland gebracht werden. Laut Landesgesundheitsministerium gelten Hyalomma-Zecken als Überträger von bakteriellen Infektionskrankheiten.

Viele der eingeschleppten Tier- und Pflanzenarten fügen sich bisher ohne erkennbare Probleme in die heimischen Lebensräume ein. Bei bestimmten neuen Arten aber bleibt eine Ausbreitung nicht ohne Folgen. In Gran Canaria hat sich die Kettennatter zum Beispiel so weit etabliert, dass sie einheimische Echsen verdrängt.

Asiatische Tigermücken tauchen am Bodensee auf und werden bekämpft

Warm mag es auch die Asiatische Tigermücke. Sie kann gefährliche Krankheiten verbreiten wie zum Beispiel das Dengue- oder das Zikavirus. In Konstanz wurden vor Kurzem Eier des Insektes nachgewiesen, ebenso entlang der Rheinebene, im Großraum Stuttgart und umliegenden Landkreisen sowie in der Umgebung von Heilbronn. Laut Landesgesundheitsministerium sind die Tiere besonders aggressiv. In Konstanz werden die Insekten daher rund um den Fundort mit einem speziellen Eiweißstoff bekämpft. Die Mücken bevorzugten Regionen im Südwesten, in denen es im Sommer sehr heiß werde. „Das Übertragungsrisiko von exotischen Viren durch die Asiatische Tigermücke auf den Menschen ist aktuell dennoch sehr gering“, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Im Vergleich zur heimischen Stechmücke ist das Tier kleiner und schwarz mit weißen Streifen. In Bayern wird die Tigermücke seit 2015 immer wieder nachgewiesen.

Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg listet 88 invasive Arten. Mindestens 46 von ihnen leben in freier Wildbahn in Deutschland. Darunter sind unter anderem bereits fest vorkommende Arten - etwa der Marderhund, der Amerikanische Ochsenfrosch, die Bisamratte, der Waschbär oder das Sibirische Streifenhörnchen. Die sind ursprünglich aus Ostasien und Nordamerika eingewandert. Sie können sich ausbreiten, weil natürlichen Feinde fehlen oder ihnen das wärme Klima zugute kommt.

Neuartige Jagdspinne mag trockenes und heißes Klima

Ein neues Tier tummelt sich seit einigen Wochen in den Meldungen aus dem Südwesten: die Nosferatu-Spinne. Die in Europa heimische Spinne wurde unter anderem im Kreis Tuttlingen, Spaichingen in Pforzheim und im Raum Karlsruhe gesichtet, sagt Hubert Höfer vom Naturkundemuseum Karlsruhe. Er geht davon aus, dass die Art diesen Sommer doch deutlich häufiger auftritt als in früheren Jahren, weil die Bevölkerung durch mehrere Funde in Pressemeldungen aufmerksam geworden sei. „Das heiße und trockene Wetter könnte auch zu einer Erhöhung der Aktivität – nicht Menge – beitragen“, sagt Höfer.

Die Spinnen sind zwar giftig, für Menschen aber ungefährlich. Sie beiße zu, wenn sie sich bedroht fühlt, so ein Sprecher des Naturkundemuseums Karlsruhe. Vollkommen harmlos sei das nicht, es könne eine Hautrötung oder- schwellung entstehen.

Der Schmerz sei aber schwächer als bei einem Wespenstich. Die Spinnenart wurde das erste Mal 2005 im Südwesten entdeckt. „Entlang des Rheins und dessen Nebenflüssen hat die Art sich durch die hier herrschenden und für sie günstigen Klimabedingungen etablieren können“, heißt es beim Naturkundemuseum Karlsruhe.

Invasive Pflanze löst allergische Reaktion aus

Was zwar auf den ersten Blick nicht so angsteinflößend aussieht wie die Nosferatu-Spinne, aber umso gefährlicher sein kann, ist die Ambrosia-Pflanze. Die ist laut dem Wissenschaftlichen Institut der AOK eine hochallergene Pflanze, die sich in Europa verbreitet. Das Institut berichtet, dass die Pollen der Pflanze allergische Reaktionen, Bindehautentzündungen, Heuschnupfen oder Asthma auslösen.

Die Ambrosia-Pflanze, die ursprünglich aus Nordamerika stammt, fühlt sich durch die Erderwärmung zunehmend auch in Nordeuropa wohl – auch im Süden Deutschlands. Besonders das bayerische Mittelfranken ist betroffen. Die Pflanze wächst meist am Straßenrand, auf Brachflächen, Baustellen oder Äckern.

Die Ambrosia breitet sich in Bayern immer weiter aus. Auch im Allgäu könnte es bereits Exemplare geben. (Foto: Patrick Pleul)

Ob giftig oder nicht, ob Schlange oder Pflanze: Invasive Arten können auch hohe wirtschaftliche Schäden verursachen. Das Südwest-Umweltministerium appelliert grundsätzlich an Halter fremder Tiere, diese nicht rechtswidrig in der Natur auszusetzen, sondern die Tiere bis zum Lebensende zu halten oder sich alternativ an Reptilien-Auffangstation zu wenden.