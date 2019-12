In Simonswald (Kreis Emmendingen) ist ein Einfamilienhaus nach einem Brand vermutlich unbewohnbar. Nach Angaben der Polizei waren etwa 60 Feuerwehrleute am frühen Freitagabend im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Haus. Das Gebäude wurde jedoch so schwer beschädigt, dass es voraussichtlich nicht mehr bewohnbar ist. Auf Brandstiftung gebe es derzeit keine Hinweise. Nun wird ermittelt, ob ein technischer Defekt Ursache für das Feuer war.

PM Polizei