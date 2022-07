Revolution im Kommunalwahlrecht? Was ein Urteil für Baden-Württemberg bedeutet

Für mehr als ein Drittel aller Städte und Gemeinden im Land kann ein Gerichtsurteil vom Dienstag Konsequenzen haben. Das oberste Verwaltungsgericht hat die Gemeinderatswahl in Tauberbischofsheim von 2019 für unwirksam erklärt. Hintergrund des Streits ist die sogenannte unechte Teilortswahl, die es ausschließlich im Kommunalwahlrecht im Südwesten gibt. Wegen des Urteils drohen vielerorts alte Konflikte wieder aufzubrechen.

Worum geht es genau?

Aus Sicht einer Bürgerin war die jüngste Gemeinderatswahl in Tauberbischofsheim verfassungswidrig. Zunächst gab ihr das Stuttgarter Verwaltungsgericht Recht und nun auch der Verwaltungsgerichtshof (VGH). Ihr Argument: Jeder der sechs Teilorte von Tauberbischofsheim hat einen garantierten Sitz im Gemeinderat – unabhängig von der Einwohnerzahl. So seien die Bewohner kleiner Teilorte deutlich stärker repräsentiert als die größerer Wohnbezirke. Die Urteilsbegründung steht noch aus. In einer ersten Mitteilung heißt es aber, dass die Richter keine grundsätzlichen Verfassungsbedenken habe. „Jedoch muss die Sitzverteilung den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung entsprechen.“ Die besagt, dass „örtlichen Verhältnisse“ und der „Bevölkerungsanteil“ zu berücksichtigen seien.

Was ist die unechte Teilortswahl?

Durch die große Verwaltungsreform in den 1970er-Jahren sind in Baden-Württemberg viele Orte anderen Gemeinden zugeschlagen worden. Die unechte Teilortswahl sollte den Unmut darüber beschwichtigen. Sie sollte sicherstellen, dass Teilorte, die um ihren Einfluss bangten, sicher im Gemeinderat vertreten sind. Die Kommunen können festlegen, dass Teilorte eine vorher nach ihrer Einwohnerzahl festgelegte Anzahl von Sitzen im Gemeinderat haben. „Unecht“ ist dies deshalb, weil zwar alle Wähler über alle Bewerber abstimmen, aber manche Kandidaten nur in bestimmten Bereichen antreten.

Wie beliebt ist die unechte Teilortswahl?

Bei der ersten Gelegenheit, der Kommunalwahl 1975, nutzen 717 der damals 1110 Kommunen dieses Recht. Bei der Wahl 2019 waren es nur noch 384 von 1101 Kommunen. „In Zusammenhang mit der Verwaltungsreform und den Wunden, die es dadurch gab, ist die unechte Teilortswahl in den Kommunen, die sie eingeführt haben, für zwei Wahlperioden sakrosankt gestellt worden“, sagt Norbert Brugger, Dezernent beim Städtetag und Experte für Kommunalwahlrecht. „Seitdem ist sie pro Legislaturperiode in etwa 50 Kommunen abgeschafft worden“ – mitunter nach hartem Ringen. Beispiel Tettnang: Dort hat es 2019 bei der Kommunalwahl viele Fehlstimmen gegeben, weil die Wähler zu viele Kreuzchen in den Ortschaften gemacht hatten. Die FDP im Gemeinderat beantragte, das Verfahren abzuschaffen – zog den Antrag aber zurück, nachdem die Bürger in einer Einwohnerversammlung selbst abstimmen sollten. Dazu kam es aber nie. „Es ist meine Erfahrung, dass es oft mehrere Anläufe zur Abschaffung braucht“, sagt Brugger. „Das ist ein emotionales Thema.“

Was sind die Folgen des Urteils?

Falls das Urteil für Tauberbischofsheim rechtskräftig wird, falls Stadt und Land dagegen nicht Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einlegen, muss dort neu gewählt werden. Konkrete rechtliche Auswirkungen für andere Kommunen gebe es aber nicht, erklärt ein Sprecher von Innenminister Thomas Strobl (CDU). „Allerdings werden (...) alle Gemeinden mit unechter Teilortswahl vor der Kommunalwahl 2024 ihre Hauptsatzungsregelung daraufhin überprüfen müssen, ob die Verteilung der Sitze auf die Teilorte noch den rechtlichen Anforderungen entspricht.“ Das betont auch Brugger. Wenn die Urteilsbegründung vorliegt, werde das Innenministerium zudem prüfen, ob es die unechte Teilortswahl im Kommunalwahlrecht verändern müsse – das Wahlrecht wird aktuell ohnehin reformiert. „Eine generelle Abschaffung der unechten Teilortswahl ist von Seiten des Innenministeriums nicht beabsichtigt“, so Strobls Sprecher.

In vielen Kommunen wie Tettnang dürfte das Urteil alte Diskussionen neu befeuern. Das sagt auch Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting. Das Verhältnis von den Kernstädten zu ihren Teilorten und den Teilorten untereinander sei fein austariert gewesen. Allerdings seien manche Teilorte gewachsen, andere nicht. So habe sich einiges bei der Repräsentation in den Gemeinderäten verschoben. „In Gemeinden, wo das jetzt auseinander geht, kann das dazu führen, dass alte Konflikte zwischen Teilorten und Kernstädten wieder aufbrechen.“ Für Aalen erwartet er dies nicht, das Wachstum sei überall recht gleichmäßig gewesen. Aalen ist derweil ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein Gemeinderat durch die unechte Teilortswahl vergrößern kann. Bei knapp 70 000 Einwohnern hat die Stadt mit 50 Räten fast genau so viele wie die 635 000-Einwohner-Metropole Stuttgart mit 60 Räten – hier aber ohne unechte Teilortswahl.