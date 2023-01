Eine Tote und eine Schwerverletzte nach Messerangriff

Bei einem Messerangriff in Freiburg ist eine Frau getötet und eine andere schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 63-jähriger Deutscher, wurde festgenommen. Warum der Mann am frühen Mittwochmorgen die beiden Frauen vor einem Anwesen auf offener Straße im Freiburger Westen attackierte, wurde zunächst nicht bekannt. Nach ersten Ermittlungen kannten sich der Mann und das 30-jährige schwer verletzte Opfer. Das Alter der Frau, die im Krankenhaus an ihren Verletzungen starb, war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

PM der Polizei

