Eine Tote und drei Schwerverletzte bei Unfall

Eine 76-Jährige hat beim Abbiegen auf eine Bundesstraße die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet und ist bei dem Unfall in Seewald (Landkreis Freudenstadt) ums Leben gekommen. Der Fahrer des anderen Wagens, seine Beifahrerin sowie der Fahrer eines dritten Autos wurden am Freitag laut Polizei schwer verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren infolge des ersten Zusammenstoßes kollidiert. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten den Angaben nach in Krankenhäuser. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz gewesen.

