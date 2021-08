Eine Frau ist am späten Samstagabend bei einer Auseinandersetzung in Ostfildern (Landkreis Esslingen) ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen am frühen Sonntagmorgen. Zu den Hintergründen der Tat konnte er sich nicht äußern, der Fall wurde der Staatsanwaltschaft übergeben. Die Ermittlungsarbeiten vor Ort seien noch in Gange.

