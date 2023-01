Eine Schwerverletzte nach Autounfall in Mannheim

Bei einem Autounfall in Mannheim ist eine Frau schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben stieß die 32-Jährige am frühen Sonntagmorgen an einer Kreuzung mit dem Wagen einer 20-Jährigen zusammen, in dem sich noch drei weitere Menschen befanden. Laut Polizei hatte die 32-Jährige die Vorfahrt der 20-Jährigen missachtet. Das Auto der 32-Jährigen geriet nach dem Zusammenstoß ins Schleudern und kam vor einer Hauswand zum Stehen. Nach Angaben der Polizei erlitt sie mehrere Knochenbrüche und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die vier Insassen des anderen Autos blieben unverletzt.

Pressemitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:230115-99-224709/2