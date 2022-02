Eine Person verletzt durch mutmaßliche Brandstiftung

Eine Person in Ravensburg ist infolge eines mutmaßlich gelegten Feuers in einem Keller leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es zu starker Rauchentwicklung im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Vorsorglich wurden etwa zwölf Personen in Sicherheit gebracht. Die Polizei sieht eigenen Angaben zufolge Brandstiftung mit großer Wahrscheinlichkeit als Ursache für das Feuer am Samstagabend. Eine Person musste durch den Rettungsdienst betreut werden.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220213-99-106958/2