Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Freiburg ist ein Schaden von etwa einer Million Euro entstanden. Personen seien dabei nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Demnach konnten die Ermittler das Gebäude bislang nicht betreten. Die Brandursache ist noch unklar.

PM Polizei