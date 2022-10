Landkreisversammlung mit ordentlicher Mängelliste für Kretschmann

Zu viel Bürokratie, fehlendes Geld für die Digitalisierung, Überlastung durch die Menge an Geflüchteten aus der Ukraine: Die alle zwei Jahre stattfindende Landkreisversammlung hat deren Verbandspräsident Joachim Walter (CDU) am Montag in Fellbach genutzt, um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine Mängelliste vorzutragen – zumindest mit einem Teilerfolg. Der Regierungschef stellte den Kommunen einen Gipfel in Aussicht, um über drängende Themen zu sprechen.

Welches Thema das drängendste ist, machte Walter überdeutlich: die Unterbringung und Versorgung der ukrainischen Geflüchteten. Vielerorts seien die Aufnahmekapazitäten bereits erschöpft, sagte Walter und forderte von Kretschmann eine Bundesratsinitiative, um falsche Anreize abzubauen. Als einen solchen bezeichnete er die Unterstützung der ukrainischen Geflüchteten nach dem Sozialgesetzbuch statt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Die Regelsätze liegen damit für Ukrainer höher als für andere Geflüchtete. Das führt laut Walter dazu, dass Ukrainer nach Deutschland, speziell auch nach Baden-Württemberg flüchteten, die zuvor bereits in einem anderen EU-Land untergekommen seien.

Kommunen beklagen Vorleistung

Ebenfalls problematisch dabei: Die Zahlungen müssen zunächst die Kommunen leisten. Hierfür forderte Walter von Kretschmann Geld vom Land. „Andernfalls provoziert man in den Kreistagen und Gemeinderäten Debatten über die Flüchtlingskostenfinanzierung, also unheilvolle Diskussionen darüber, weshalb ein bestimmtes Bauprojekt, eine bestimmte soziale Maßnahme, eine bestimmte Vereinsförderung gerade wegen der finanziellen Belastung durch die Geflüchtetenaufnahme eingestellt werden muss.“ Die Akzeptanz in der Bevölkerung sinke.

Kretschmann spielte den Ball weiter Richtung Berlin. Der Bund habe bereits im März finanzielle Hilfen für Geflüchtete zugesagt, und zwar rückwirkend zum Januar. Darum werde aber noch immer gerungen. „Wir können uns noch nicht mal über die Zahlen einigen“, sagte er. Laut Justizministerin Marion Gentges (CDU), die auch für Migration im Land zuständig ist, seien aber bereits eineinhalb Mal so viele Menschen nach Baden-Württemberg geflohen wie in der Hochphase der Flüchtlingskrise 2015.

Kretschmann zeigte sich ungehalten über die langwierigen Verhandlungen mit dem Bund. Er werde alles dafür tun, bei der nächsten Bund-Länder-Runde, die für den 2. November angesetzt ist, endlich Beschlüsse herbeizuführen. Nach dieser Ministerpräsidentenkonferenz lade er die Kommunen gerne ein, um über all die von Walter angesprochenen Themen auf einem Gipfel zu sprechen, so Kretschmann. Zur Frage, wann und wie viel Geld vom Land an die Kommunen für Geflüchtete fließe, wollte er sich mit Verweis auf laufende Verhandlungen dazu nicht äußern.

Kritik am Förderstopp

Walter forderte, die Besserstellung der Ukrainer per Bundesratsinitiative rückgängig zu machen. Dem erteilte Kretschmann eine klare Absage. „Solche Beschlüsse rückgängig zu machen, ist unwahrscheinlich, würde ich auch nicht empfehlen“, sagte er. „Das führt dazu, dass wir in den Verhandlungen nicht weiterkommen, das muss man jetzt mal so akzeptieren.“

Kritik am Bund äußerte auch der für Digitalisierung zuständige Innenminister Thomas Strobl (CDU). 3,5 Milliarden Euro seien seit 2016 ungefähr zur Hälfte aus Bund und Land für den Breitbandausbau geflossen. Nun hat der Bund das entsprechende Förderprogramm abrupt gestoppt, weil die Mittel für dieses Jahr ausgeschöpft seien. Dabei habe der Bund ihm „in die Hand versprochen“, dass dies nicht passieren werde, so Strobl.

Ich falle jede Woche vom Glauben ab, was sich angestaut hat in vielen Jahrzehnten. Verbandspräsident Joachim Walter

Walter sprach grundsätzlich von einer „Überlastungsfalle“, in die Bund und Land die Kommunen manövriert hätten. Immer mehr Regeln, Standards und Aufgaben würden den Kommunen aufgebürdet, ohne dass sie angemessen finanziert und unterstützt würden. Ein Beispiel sei etwa der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der für Grundschulkinder 2026 beginnen soll. Jeder wisse, dass dies unmöglich umzusetzen sei, und dennoch werde daran festgehalten.

Persönliches Versprechen von Kretschmann

Lähmend wirke auf die Kreisverwaltungen zudem die vielen bürokratischen Standards, monierte Walter. Um diese zu entschlacken, forderte er von Kretschmann eine Arbeitsgruppe, an der dessen Staatsministerium sowie Finanz- und Innenministerium und die Kommunen beteiligt sind.

Kretschmann, der in den vergangenen Monaten immer wieder selbst eine überbordende Bürokratisierung kritisiert hatte, zeigte sich zwar offen für einen Abbau von Standards. „Ich falle jede Woche vom Glauben ab, was sich angestaut hat in vielen Jahrzehnten“, sagte er. „Das kann auf Dauer nicht gut gehen.“ Ansprechpartner seien aber für konkrete Fragen die zuständigen Ministerien.

Eine solche von Walter geforderte Kommission zu allgemeinen Standardsenkungen werde wenig mehr als Allgemeinplätze formulieren können. „Das, was Ihnen aufstößt in einem Prozess, muss man ganz konkret angehen“, sagte Kretschmann und versprach: „Ich werde mich dem Thema Bürokratieabbau, wenn die akute Krise überwunden ist, ganz konkret widmen.“

Dabei nahm er aber auch die Kreise in die Pflicht: „Stellen Sie sich darauf ein, dass das auch von unten anfangen muss und nicht nur von oben“, denn auch in den Landratsämtern gebe es „Amtsschimmel“. „Beamte müssen rechtstreu, aber auch lageorientiert agieren“, betonte Kretschmann. „Wir müssen mentalistätsmäßig zu einer Politik des Ermöglichens kommen und nicht nur Hürden sehen.“