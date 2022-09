Einbrüche: Täter haben es auf Schmuck abgesehen

In Baden-Baden sollen Unbekannte seit Anfang September in fünf Wohnungen eingebrochen sein und Schäden im sechsstelligen Bereich verursacht haben. Die Polizei vermutet, dass dieselben Täter hinter den Diebstählen steckten, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Sie hätten gezielt nach hochwertigen Uhren und Schmuck gesucht und wären jeweils ähnlich vorgegangen. Wie viele Täter an den Einbrüchen beteiligt waren, war nach den ersten Ermittlungen noch unklar.

Zunächst gibt es noch keine Hinweise darauf, dass der oder die Täter mögliche Ziele vorher ausspähten, teilte die Polizei mit. Trotzdem sollen Anwohner verdächtige Personen in Wohngebieten bei der Polizei melden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pressemitteilung der Polizei

