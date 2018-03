Die Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen, die wohl viermal mit wechselnden Komplizen in Baden-Baden in ein Modegeschäft eingebrochen sind. Die 19 und 20 Jahre alten Verdächtigen sollen mit ihren Helfern zwischen Oktober und Dezember 2017 jeweils mit einem Gullydeckel die Schaufenster eingeworfen haben. Der Schaden wurde mit mehr als 200 000 Euro angegeben. Die Ermittler kamen bei einer Fahrzeugkontrolle auf die Spur der mutmaßlichen Diebe. Insgesamt gibt es sieben Verdächtige. Die beiden Hauptverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl zur Last gelegt.

