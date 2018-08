Einbruchs-Prozess: Knapp 15 Jahre Haft wegen Mord gefordert

Weil er mutmaßlich in ein Haus in Lindau am Bodensee eingebrochen ist und den Besitzer umgebracht hat, soll ein Mann nach dem Willen der Staatsanwaltschaft 14 Jahre und 9 Monate in Haft. Vor dem Landgericht Kempten beantragte der Staatsanwalt am Donnerstag zudem Sicherungsverwahrung für den vorbestraften 37-Jährigen. Eine lebenslange Freiheitsstrafe sei nicht zu verhängen, weil der Mann eine Persönlichkeitsstörung habe und daher bei der Tötung des 76-Jährigen vermindert schuldfähig gewesen sei. Für einen mitangeklagten 27-Jährigen forderte der Staatsanwalt drei Jahre Haft wegen Mittäterschaft bei dem Einbruch.

Der Anwalt der Nebenklage, der die Angehörigen des Opfers vertritt, beantragte lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung für den mutmaßlichen Haupttäter. Dessen Verteidigerinnen hingegen forderten, ihren Mandanten freizusprechen. Die Beweise reichten nicht aus, um seine Beteiligung an der Tat nachzuweisen. Für den Fall, dass das Gericht anderer Ansicht sei, forderten sie eine Strafe von höchstens zehn Jahren. Die Verteidiger des 27-Jährigen forderten ebenfalls Freispruch. Das Urteil wollte das Gericht am Nachmittag sprechen.

Laut Anklage wollten beide Angeklagte Wertgegenstände aus dem Haus stehlen. Dies habe der 76-Jährige bemerkt. Der Hauptangeklagte sei daraufhin „ausgerastet“, wie der Staatsanwalt sagte, und habe den Senior erwürgt. Ein unbekannter Komplize soll das alte Bahnwärterhaus dann in Brand gesteckt haben, um das Verbrechen zu vertuschen. Der Staatsanwalt bezweifelte in seinem Plädoyer aber, dass tatsächlich ein dritter Täter beteiligt war. Wer das Feuer legte, sei unklar.

Der 27-Jährige soll mit einem Fluchtfahrzeug vor dem Grundstück gewartet haben. Beide sind nach Angaben der Ermittler Mitglieder einer rumänischen Bettlergruppe. In den Vernehmungen bestritten sie, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Der 37-Jährige beteuerte in seinem Schlusswort erneut seine Unschuld.