Wegen gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffen ist ein 38 Jahre alter Mann vom Landgericht Mosbach zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass der Angeklagte im September 2018 gemeinsam mit einem Komplizen in ein Wohnhaus in Obrigheim eingebrochen war.

Die Täter sollen die Wintergartentür mit einer Axt eingeschlagen und Wohn- und Schlafzimmer durchsucht haben. Sie führten auch ein Beil bei sich und entwendeten laut Anklage Schmuck und Uhren im Wert von 500 Euro. Das Urteil entspricht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung stellte keinen konkreten Strafantrag. Der Mann muss wegen seiner Alkoholprobleme einen Teil der Strafe in einer Entziehungsanstalt absitzen und dort eine Therapie machen.

Landgericht Mosbach