Mit einem Radlader ist eine Einbrecher in Friedrichshafen in ein Juweliergeschäft gefahren und hat dort Schmuck gestohlen. Anwohner riefen in der Nacht zu Donnerstag die Polizei. Von dem Täter fehlte zunächst aber jede Spur, wie die Beamten mitteilten. Wie viel der gestohlene Schmuck wert war und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war zunächst unklar.

