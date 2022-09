Einbrecher wird von Eigentümerin überrascht und schlägt zu

Es klingt wie ein Alptraum oder eine Szene aus einem Krimi: Eine Frau kommt nach Hause und bemerkt, dass die Wohnungstür offen steht. Plötzlich packt sie ein Einbrecher, der hinter der Tür lauert, und zerrt sie in die Wohnung. Er schlägt der Frau ins Gesicht und flüchtet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, musste eine Frau aus der Gemeinde Niefern-Öschelbronn im Enzkreis genau diese Erfahrung machen. Die Wohnungsbesitzerin wurde bei der Attacke am Freitag leicht verletzt. Der Täter hatte zuvor offenbar zwei Zimmer durchwühlt und Bargeld gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesguts lasse sich noch nicht beziffern, so die Beamten.

