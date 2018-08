Ein Unbekannter ist in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) in einen Stall eingebrochen und hat dort offenbar ein Schwein getötet und dann fortgeschafft. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Besitzer am Montagmorgen eine Blutspur in dem Stall gefunden und die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Unbekannte die Stalltür gewaltsam aufgebrochen und das Tier getötet. In dem Stall befanden sich zu der Zeit 100 Schweine. Blutspuren legten nahe, dass der Dieb dass zentnerschwere Schwein dann aus dem Stall über ein Feld schleifte. Von dort hat der Dieb das Tier offenbar mit einem Auto abtransportiert.

Polizeimeldung